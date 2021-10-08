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Дальнее зарубежье 08.10.2021 16:23

Замгоссекретаря США обсудила с главой МИД Пакистана будущее Афганистана

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в пятницу сообщила, что провела встречу с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши в Исламабаде, на которой они обсудили тему Афганистана.

"Я встретилась сегодня с главой МИД Пакистана, чтобы обсудить будущее Афганистана и важные и многолетние отношения США и Пакистана", - написала Шерман в твиттере.

Она выразила надежду, что США и Пакистан продолжат вместе решать региональные и глобальные вызовы.

Накануне в пакистанском МИД указали, что "тесное и регулярное взаимодействие с США всегда несло взаимную пользу и эффективность для стабильности в Южной Азии".

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.

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Тэги: США, ПАКИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]