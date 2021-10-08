Замгоссекретаря США обсудила с главой МИД Пакистана будущее Афганистана

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в пятницу сообщила, что провела встречу с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши в Исламабаде, на которой они обсудили тему Афганистана.

"Я встретилась сегодня с главой МИД Пакистана, чтобы обсудить будущее Афганистана и важные и многолетние отношения США и Пакистана", - написала Шерман в твиттере.

Она выразила надежду, что США и Пакистан продолжат вместе решать региональные и глобальные вызовы.

Накануне в пакистанском МИД указали, что "тесное и регулярное взаимодействие с США всегда несло взаимную пользу и эффективность для стабильности в Южной Азии".

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.