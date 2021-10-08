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Дальнее зарубежье 08.10.2021 16:36

Есть данные, что талибы не могут контролировать ситуацию с безопасностью на севере страны - МИД РФ

Есть данные, что талибы не могут контролировать ситуацию с безопасностью на севере страны, но в Москве рассчитывают, что они смогут сдержать свои обещания не представлять угрозы третьим странам, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в Афганистане, прежде всего на северных территориях. Есть данные, действительно, что талибы не в состоянии контролировать ситуацию. Но тем не менее, мы рассчитываем на то, что те обещания, которые они давали, будут исполнены", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу.

Так высокопоставленный дипломат прокомментировал сообщения СМИ о том, что ряд вооруженных группировок, причисляющих себя к движению "Талибан", готовы к вторжению в Таджикистан.

"При необходимости Таджикистану будет оказана вся необходимая помощь, как в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и на двусторонне основе", - подчеркнул Руденко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, СЕВЕР, КОНТРОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]