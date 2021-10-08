Есть данные, что талибы не могут контролировать ситуацию с безопасностью на севере страны - МИД РФ

Есть данные, что талибы не могут контролировать ситуацию с безопасностью на севере страны, но в Москве рассчитывают, что они смогут сдержать свои обещания не представлять угрозы третьим странам, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы внимательно следим за тем, что происходит в Афганистане, прежде всего на северных территориях. Есть данные, действительно, что талибы не в состоянии контролировать ситуацию. Но тем не менее, мы рассчитываем на то, что те обещания, которые они давали, будут исполнены", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу.
Так высокопоставленный дипломат прокомментировал сообщения СМИ о том, что ряд вооруженных группировок, причисляющих себя к движению "Талибан", готовы к вторжению в Таджикистан.
"При необходимости Таджикистану будет оказана вся необходимая помощь, как в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и на двусторонне основе", - подчеркнул Руденко.
Баку, Тбилиси и Анкара усиливают взаимодействие в сфере таможни
Бесчеловечность и ангажированность замглавреда «Эхо Москвы» и другие «вывихи сознания» российских журналистов в вопросе Карабаха: новое разоблачение от VMedia
ANAMA получит 10 карет скорой помощи для операций по разминированию в Карабахе
Sakhalin Energy отгрузила первый "зеленый" СПГ
Нефтяные котировки продолжают расти
Россия не может быстро нарастить поставки газа в Европу без заключенных контрактов - Лавров
Индия с 15 октября начнет выдавать туристические визы иностранным гражданам
"Евровидение" в 2022 году пройдет в Турине
В Кремле сочли присуждение Нобелевской премии мира высокой оценкой деятельности Муратова
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
AccessBank – в пятерке самых популярных банков!
Студенты рассказали о стажировке в Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) запускает вклад «Авансовый» с доходностью до 10,4%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии