Есть данные, что талибы не могут контролировать ситуацию с безопасностью на севере страны - МИД РФ

Есть данные, что талибы не могут контролировать ситуацию с безопасностью на севере страны, но в Москве рассчитывают, что они смогут сдержать свои обещания не представлять угрозы третьим странам, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в Афганистане, прежде всего на северных территориях. Есть данные, действительно, что талибы не в состоянии контролировать ситуацию. Но тем не менее, мы рассчитываем на то, что те обещания, которые они давали, будут исполнены", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу.

Так высокопоставленный дипломат прокомментировал сообщения СМИ о том, что ряд вооруженных группировок, причисляющих себя к движению "Талибан", готовы к вторжению в Таджикистан.

"При необходимости Таджикистану будет оказана вся необходимая помощь, как в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и на двусторонне основе", - подчеркнул Руденко.