Польша, несмотря на споры с Брюсселем, не планирует покидать ЕС - премьер-министр

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не планирует выходить из ЕС, несмотря на споры с Брюсселем после принятого в Варшаве решения о верховенстве польской правовой системы над правовым режимом Евросоюза, сообщают в пятницу европейские СМИ.

"Присоединение Польши и стран Центральной Европы к ЕС - это одно из самых ярких событий последних десятилетий. Не только для нас, но и для Евросоюза", - заявил Моравецкий. Он заверил, что место Польши - в Евросоюзе.

В то же время, он призывает Брюссель прислушиваться к позиции его страны.

"У нас те же права, что и у других стран. Мы хотим, чтобы эти права уважали", - написал Моравецкий у себя на странице в Facebook.

ЕС жестко отреагировал на заключение трибунала. Член Еврокомиссии по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз сделает все возможное, для обеспечения верховенства права ЕС в Польше.

Также о решении польского суда высказался госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

"Это атака на Евросоюз со стороны конституционного суда, смоделированная польским правительством", - заявил Бон. По его словам, верховенство польского закона над правовым режимом Евросоюза представляет риск выхода де-факто.

По мнению главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, Польша "играет с огнем".

"Верховенство европейского закона первостепенно для интеграции в Европу и жизни в согласии с Европой. Если этот принцип будет нарушен, Европа, которую мы знаем, которая была сформирована Римскими договорами, прекратит существовать", - сказал Ассельборн.

Со своей стороны, глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя события в Польше, отметил в пятницу, что "если та или иная страна решает стать частью ЕС, значит она должна гарантировать, что согласованные правила будут выполняться в полной мере" и предложил Еврокомиссии свою поддержку.

В четверг конституционный трибунал Польши, задачей которого является проверка на соответствие конституции страны прочих нормативных актов, вынес решение о том, что ряд законов ЕС и некоторые судебные постановления ЕС противоречат основному закону Польши. Судьи объявили, что членство Польши в ЕС не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Польшей своего суверенитета ЕС.