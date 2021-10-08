Россия готова сотрудничать с США, ЕС и НАТО по ситуации в Афганистане - Лавров

Россия готова к взаимодействию с Западом по ситуации в Афганистане, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы открыты к сотрудничеству и Соединенными штатами, и с Евросоюзом, да и с НАТО, собственно говоря. Потому что, я считаю, страны НАТО, конечно, должны нести существенную, главную долю ответственности за восстановление Афганистана", - сказал Лавров на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса в России.
"Они там 20 лет находились, выстраивая государство, которого нет", - добавил министр.
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