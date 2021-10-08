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СНГ 08.10.2021 17:03

Россия готова сотрудничать с США, ЕС и НАТО по ситуации в Афганистане - Лавров

Россия готова к взаимодействию с Западом по ситуации в Афганистане, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы открыты к сотрудничеству и Соединенными штатами, и с Евросоюзом, да и с НАТО, собственно говоря. Потому что, я считаю, страны НАТО, конечно, должны нести существенную, главную долю ответственности за восстановление Афганистана", - сказал Лавров на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса в России.

"Они там 20 лет находились, выстраивая государство, которого нет", - добавил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, АФГАНИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]