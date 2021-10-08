Индия с 15 октября начнет выдавать туристические визы иностранным гражданам после полуторагодового перерыва, для получения такой визы туристы должны прилететь на чартерном рейсе, следует из официального сообщения правительства страны.
Как уточняется, введение туристических виз стало следующим шагом после того, как на протяжении последних месяцев была разрешена выдача деловых, дипломатических и студенческих виз. Ранее сообщалось, что первые 500 тыс. иностранных туристов получат визы бесплатно.
С 15 ноября туристические визы смогут получить и туристы, прилетающие на регулярных рейсах.
"Все протоколы и нормы, связанные с предупреждением распространения COVID-19, которые ввело министерство здравоохранения, должны соблюдать и иностранные туристы, авиакомпании, которые привозят их в Индию, а также все сотрудники аэропортов", - говорится в сообщении.
В 2019 году, до начала пандемии коронавируса, Индия приняла 10,6 млн иностранных туристов.
Авиасообщение с Индией Россия возобновила в январе 2021 года. В ограниченном режиме выполняются рейсы из Москвы в Дели и Гоа и из Петербурга в Дели и Гоа. Однако чартерные туристические перевозки запрещены.
Как уточнили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), поскольку открыто авиасообщение с Гоа, туроператоры могут поставить туда грузопассажирские рейсы, которые правительство Индии также будет рассматривать как чартерные.
Баку, Тбилиси и Анкара усиливают взаимодействие в сфере таможни
Бесчеловечность и ангажированность замглавреда «Эхо Москвы» и другие «вывихи сознания» российских журналистов в вопросе Карабаха: новое разоблачение от VMedia
ANAMA получит 10 карет скорой помощи для операций по разминированию в Карабахе
Sakhalin Energy отгрузила первый "зеленый" СПГ
Нефтяные котировки продолжают расти
Россия не может быстро нарастить поставки газа в Европу без заключенных контрактов - Лавров
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Лидеры России и Франции согласовывают даты очередного контакта на высшем уровне - Лавров
Россия готова сотрудничать с США, ЕС и НАТО по ситуации в Афганистане - Лавров
Польша, несмотря на споры с Брюсселем, не планирует покидать ЕС - премьер-министр
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
AccessBank – в пятерке самых популярных банков!
Студенты рассказали о стажировке в Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) запускает вклад «Авансовый» с доходностью до 10,4%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии