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Бизнес и законодательство 08.10.2021 16:07

ГНС за 9 месяцев обеспечила возмещение в госбюджет свыше 27 млн манатов по налоговым преступлениям

Главное управление предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы (ГНС) при Минэкономики Азербайджана за 9 месяцев 2021 года обеспечило возмещение в госбюджет 27,3 млн манатов по уголовным делам, возбужденным по фактам налоговых преступлений, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС.

Управление за 9 месяцев 2021 года возбудило 521 уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов и незаконного предпринимательства. По 229 уголовным делам предварительное следствие было завершено. В связи с полным возмещением налоговой задолженности закрыто 151 дело, в результате в госбюджет выплачено 27,3 млн манатов.

На рассмотрение судебных органов ГНС передала материалы в отношении 87 человек по 78 уголовным делам.

За 9 месяцев обеспечено, в целом, возмещение ущерба в размере 30,7 млн манатов.

В целом, за отчетный период в отношении 6 человек применена мера пресечения в виде ареста, кроме того были задержаны 12 человек, находившихся в розыске за налоговые преступления.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГНС, НАЛОГИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]