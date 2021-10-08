ГНС за 9 месяцев обеспечила возмещение в госбюджет свыше 27 млн манатов по налоговым преступлениям

Главное управление предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы (ГНС) при Минэкономики Азербайджана за 9 месяцев 2021 года обеспечило возмещение в госбюджет 27,3 млн манатов по уголовным делам, возбужденным по фактам налоговых преступлений, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС.
Управление за 9 месяцев 2021 года возбудило 521 уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов и незаконного предпринимательства. По 229 уголовным делам предварительное следствие было завершено. В связи с полным возмещением налоговой задолженности закрыто 151 дело, в результате в госбюджет выплачено 27,3 млн манатов.
На рассмотрение судебных органов ГНС передала материалы в отношении 87 человек по 78 уголовным делам.
За 9 месяцев обеспечено, в целом, возмещение ущерба в размере 30,7 млн манатов.
В целом, за отчетный период в отношении 6 человек применена мера пресечения в виде ареста, кроме того были задержаны 12 человек, находившихся в розыске за налоговые преступления.
Х.Насирзаде
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