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ТЭК 08.10.2021 16:15

Нефтяные котировки продолжают расти

Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в пятницу.

Увеличению стоимости этого энергоносителя способствует большой спрос на рынке, обусловленный восстановлением глобальной экономики, сокращением предложения из-за последствий урагана "Ида" в Мексиканском заливе, а также энергетическим кризисом в Европе и некоторых странах Азии.

Аналитики сырьевого рынка из Australia and New Zealand Banking убежедены, что эти факторы продолжат оказывать влияние на ценообразование в ближайшие недели, отметил Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:50 в пятницу составляет $82,45 за баррель, что на $0,5 (0,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,87 (1,1%) - до $81,95 за баррель. За последние три месяца Brent подорожала на 12,8%.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,83 за баррель, что на $0,53 (0,68%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,87 (1,1%) - до $78,3 за баррель. С 8 июля WTI подорожала на 10,1%.

Поддержку рынку также оказывает заявление американского министерства энергетики о том, что оно пока не планирует продажу нефти из стратегического резерва. США время от времени использовали свои стратегические резервы, обычно после ураганов или других перебоев в поставках, пишет Trading Economics.

Ранее на этой неделе министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе саммита Energy Transition Strategies сообщила, что ведомство обсуждает вариант задействования стратегических резервов для успокоения нефтяного рынка и сдерживания роста цен.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]