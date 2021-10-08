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Регион 08.10.2021 16:17

Украина хочет получить статус «наблюдателя» в Тюркском совете – глава МИД Турции

Лидеры стран Тюркского совета на заседании 12 ноября обсудят предоставление Украине статуса наблюдателя в организации, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Сегодня Украина выступает за получение статуса наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Данный вопрос будет вынесен 12 ноября на обсуждение на саммите Тюркского совета», - сказал Чавушоглу в пятницу, выступая на обсуждениях на тему: «Дипломатия на передовой современных тенденций: привнесение нового содержания в международную дипломатию» в одном из вузов Львова.

При этом, глава турецкой дипломатии, слова которого приводит агентство Anadolu, отметил важность «задействования механизмов регионального сотрудничества, в том числе на уровне организаций».

Тюркский совет создан в 2009 году. Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, наблюдателем - Венгрия.

Н.Аббасова

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Тэги: УКРАИНА, СОВЕТ/ТЮРКСКИЙ, НАБЛЮДАТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]