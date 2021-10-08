ВВС США получили высокомощные боевые авиационные лазерные установки

В ВВС США поступили первые высокомощные боевые лазерные установки воздушного базирования AHEL, сообщила американская корпорация-производитель Lockheed Martin.

Первоначально ими предполагается оснастить самолеты огневой поддержки AC-130J Ghostrider Командования специальных операций США. В ближайшее время начнется наземное тестирование установки, а летом - в начале осени 2022 года планируется провести уже его летные испытания.

Тактико-технические характеристики установки строго засекречены. Известно лишь, что Командование спецопераций еще в 2015 году объявило о планах оснащения AC-130J боевым лазером. По имеющимся данным, лазерная система должна иметь мощность 60 киловатт для поражения воздушных и наземных целей. Вес системы не превышает 2,3 тонн, то есть имеет ту же массу, что и стандартная артиллерийская установка, которой обычно оснащается этот самолет. Ее размеры также сопоставимы с артустановкой. Для питания лазера будут использоваться пять имеющихся на самолете генераторов переменного тока, которые, в частности, приводятся от четырех двигателей воздушного судна и одной вспомогательной силовой установки.

Лазерная установка AHEL предназначена для борьбы с зенитными ракетами, ракетами класса "воздух-воздух", беспилотниками и различными наземными электронными системами.

В настоящее время корпорация Lockheed Martin работает над аналогичной программой для ВМС США. Для оснащения ракетных эсминцев класса Arleigh Burke уже поставлены высокомощные лазерные установки HELIOS.