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Дальнее зарубежье 08.10.2021 23:29

ВВС США получили высокомощные боевые авиационные лазерные установки

В ВВС США поступили первые высокомощные боевые лазерные установки воздушного базирования AHEL, сообщила американская корпорация-производитель Lockheed Martin.

Первоначально ими предполагается оснастить самолеты огневой поддержки AC-130J Ghostrider Командования специальных операций США. В ближайшее время начнется наземное тестирование установки, а летом - в начале осени 2022 года планируется провести уже его летные испытания.

Тактико-технические характеристики установки строго засекречены. Известно лишь, что Командование спецопераций еще в 2015 году объявило о планах оснащения AC-130J боевым лазером. По имеющимся данным, лазерная система должна иметь мощность 60 киловатт для поражения воздушных и наземных целей. Вес системы не превышает 2,3 тонн, то есть имеет ту же массу, что и стандартная артиллерийская установка, которой обычно оснащается этот самолет. Ее размеры также сопоставимы с артустановкой. Для питания лазера будут использоваться пять имеющихся на самолете генераторов переменного тока, которые, в частности, приводятся от четырех двигателей воздушного судна и одной вспомогательной силовой установки.

Лазерная установка AHEL предназначена для борьбы с зенитными ракетами, ракетами класса "воздух-воздух", беспилотниками и различными наземными электронными системами.

В настоящее время корпорация Lockheed Martin работает над аналогичной программой для ВМС США. Для оснащения ракетных эсминцев класса Arleigh Burke уже поставлены высокомощные лазерные установки HELIOS.

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Тэги: США, ВВС, САМОЛЕТЫ, ЛАЗЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]