ВВС США получили высокомощные боевые авиационные лазерные установки

В ВВС США поступили первые высокомощные боевые лазерные установки воздушного базирования AHEL, сообщила американская корпорация-производитель Lockheed Martin.
Первоначально ими предполагается оснастить самолеты огневой поддержки AC-130J Ghostrider Командования специальных операций США. В ближайшее время начнется наземное тестирование установки, а летом - в начале осени 2022 года планируется провести уже его летные испытания.
Тактико-технические характеристики установки строго засекречены. Известно лишь, что Командование спецопераций еще в 2015 году объявило о планах оснащения AC-130J боевым лазером. По имеющимся данным, лазерная система должна иметь мощность 60 киловатт для поражения воздушных и наземных целей. Вес системы не превышает 2,3 тонн, то есть имеет ту же массу, что и стандартная артиллерийская установка, которой обычно оснащается этот самолет. Ее размеры также сопоставимы с артустановкой. Для питания лазера будут использоваться пять имеющихся на самолете генераторов переменного тока, которые, в частности, приводятся от четырех двигателей воздушного судна и одной вспомогательной силовой установки.
Лазерная установка AHEL предназначена для борьбы с зенитными ракетами, ракетами класса "воздух-воздух", беспилотниками и различными наземными электронными системами.
В настоящее время корпорация Lockheed Martin работает над аналогичной программой для ВМС США. Для оснащения ракетных эсминцев класса Arleigh Burke уже поставлены высокомощные лазерные установки HELIOS.
В Тбилиси опровергают информацию о готовности к переговорам в формате «3+3»
Сопредседатели МГ ОБСЕ готовы обсудить условия и детали встречи президента Азербайджана и премьера Армении
Баку, Тбилиси и Анкара усиливают взаимодействие в сфере таможни
Грузия в январе-сентябре увеличила экспорт вина на 12%, почти две трети поставок пришлось на РФ
Прокачка нефти по системе Транснефти за 9 мес. снизилась на 0,8% - до 332,1 млн т, в III кв. выросла на 8,4%, до 114,5 млн т
Запуск I этапа перевалочного хаба "НОВАТЭКа" в Мурманске планируется в конце 2022г
Израиль может разрешить въезд туристам индивидуалам с ноября
Полсотни экоактивистов задержали в Финляндии
В РФ 42,4 млн человек полностью вакцинированы от коронавируса, ревакцинировались 2,1 млн - Голикова
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
AccessBank – в пятерке самых популярных банков!
Студенты рассказали о стажировке в Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) запускает вклад «Авансовый» с доходностью до 10,4%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии