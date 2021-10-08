Социал-демократическая партия Германии СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии, которые ведут переговоры о формировании правительственной коалиции, хотят обойти спорную тематику газопровода "Северный поток 2", сообщает в пятницу журнал Spiegel со ссылкой на источники в кругах переговоров.

Тема является потенциальной причиной для противоречий на переговорах. СДПГ выступает за доведение строительства до конца, "Зеленые" и "свободные демократы" - противники газопровода.

По информации издания, чтобы не ссориться и войти в правительство, в коалиционном договоре планируется закрепить формулировки, которые будут препятствовать строительству новых газопроводов, в то время как "Северный поток 2" уже достроен. Помимо этого, участники переговоров могут внести в договор положение о минимальном разрешенном уровне заполнения газовых хранилищ. Издание указывает, что этим летом хранилища в Германии были заполнены недостаточно, что явилось одной из причин высоких цен на газ.

Три партии ведут переговоры о формировании правительства по итогам парламентских выборов в Германии, они прошли 26 сентября.