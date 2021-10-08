ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство

Исполнительная власть Зардабского района привлекла две компании для выполнения работ по благоустройству в.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, общая стоимость заключенных контрактов составляет 1 млн 122,545 тыс. манатов.

Первый контракт, заключенный с ООО «Ideal-Inshaat Company», предусматривает выполнение работ по благоустройству. Стоимость контракта – 511,693 тыс. манатов.

Предметом второго контракта, заключенного с ООО «Aran Tikinti-Qurashdirma» является ремонт дорог. Стоимость договора – 610,852 тыс. манатов.

Х.Насирзаде