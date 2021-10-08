Марсоход NASA приостановил работу на Красной планете

Американский марсоход Perseverance временно приостановил работу на Красной планете, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.
Это связано с тем, что Марс и Земля в настоящее время находятся на диаметрально противоположных сторонах от Солнца и связь с марсоходом поддерживать невозможно.
Ожидается, что связь марсохода с Землей возобновится в середине октября, после чего исследования Красной планеты продолжатся.
Как сообщала Лаборатория реактивного движения, отвечающая за миссию Perseverance, в начале сентября марсоход успешно взял две пробы планетарного грунта, просверлив камни.
Perseverance оснащён системой сбора и хранения образцов грунта, которая использует технологию ударно-вращательного бурения. С помощью сверла, прикреплённого к роботизированной "руке" длиной 2 метра, Perseverance просверливает выбранный образец и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар и хранится внутри ровера.
Собранные ровером на Марсе образцы будут доставлены на Землю в рамках будущих совместных миссий NASA и Европейского космического агентства.
Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года.
Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.
Основная задача марсохода - поиск признаков жизни на Красной планете. Ровер исследует геологию и климат Марса, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация планеты людьми.
Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.
5 октября сообщалось, что китайский марсоход "Чжужун" и зонд "Тяньвэнь-1" приостанавливают свою работу из-за солнечной интерференции.
Солнечная интерференция - это астрономическое явление, при котором два космических тела (Марс и Земля) движутся по обе стороны от Солнца и образуют с ним прямую линию. Из-за усиленного электромагнитного излучения Солнца связь между техникой на и над Марсом и Землёй нарушается.
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