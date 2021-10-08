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СНГ 08.10.2021 21:38

РФ имеет экспортные обязательства более чем на 100 млн доз вакцин от COVID-19 перед 57 странами - Медведев

Россия должна направить на экспорт более 100 млн полных комплектов доз вакцин против коронавируса в 57 стран, заявил в пятницу заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Важно следить за тем, чтобы препараты не лежали на складах мертвым грузом, чтобы тот свободный остаток, который существует, был отбалансирован в рамках использования внутри страны и при поставках отечественных вакцин на внешний рынок, особенно с учетом того, что наши экспортные обязательства распространяются на 57 стран мира, это большие цифры тоже, более 100 млн комплектов доз", - сказал Медведев на совещании по вопросам производства, экспорта и признания за рубежом российских вакцин.

В то же время, по мнению зампреда Совбеза, "очевидно, что вакцинация идет недостаточно быстрыми темпами" на фоне ускорения распространения коронавируса в РФ.

"Сегодня очевидно, что необходима более масштабная информационная кампания по вакцинации граждан нашей страны, нужно внедрить здесь лучшие практики, которые в регионах существуют", - сказал Медведев.

Он добавил, что в настоящий момент в России от коронавируса привито "чуть более половины" от необходимого для формирования коллективного иммунитета на уровне 80% числа граждан.

30 сентября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что около 150 млн комплектов доз вакцин от коронавируса в России планируется выпустить уже в ближайшие 3 месяца. По его словам, набранные темпы производства вакцин позволяют наращивать и экспортные поставки. До этого сообщалось, что за третий квартал 2021 года выпуск вакцин в стране удалось увеличить в два с половиной раза, выпущено 110 млн доз.

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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНЫ, ЭКСПОРТ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]