РФ имеет экспортные обязательства более чем на 100 млн доз вакцин от COVID-19 перед 57 странами - Медведев

Россия должна направить на экспорт более 100 млн полных комплектов доз вакцин против коронавируса в 57 стран, заявил в пятницу заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Важно следить за тем, чтобы препараты не лежали на складах мертвым грузом, чтобы тот свободный остаток, который существует, был отбалансирован в рамках использования внутри страны и при поставках отечественных вакцин на внешний рынок, особенно с учетом того, что наши экспортные обязательства распространяются на 57 стран мира, это большие цифры тоже, более 100 млн комплектов доз", - сказал Медведев на совещании по вопросам производства, экспорта и признания за рубежом российских вакцин.

В то же время, по мнению зампреда Совбеза, "очевидно, что вакцинация идет недостаточно быстрыми темпами" на фоне ускорения распространения коронавируса в РФ.

"Сегодня очевидно, что необходима более масштабная информационная кампания по вакцинации граждан нашей страны, нужно внедрить здесь лучшие практики, которые в регионах существуют", - сказал Медведев.

Он добавил, что в настоящий момент в России от коронавируса привито "чуть более половины" от необходимого для формирования коллективного иммунитета на уровне 80% числа граждан.

30 сентября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что около 150 млн комплектов доз вакцин от коронавируса в России планируется выпустить уже в ближайшие 3 месяца. По его словам, набранные темпы производства вакцин позволяют наращивать и экспортные поставки. До этого сообщалось, что за третий квартал 2021 года выпуск вакцин в стране удалось увеличить в два с половиной раза, выпущено 110 млн доз.