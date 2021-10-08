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Внешняя политика 08.10.2021 17:21

Баку, Тбилиси и Анкара усиливают взаимодействие в сфере таможни

Таможенные органы Азербайджана, Грузии и Турции создадут трехсторонний комитет по вопросам взаимодействия в таможенной сфере.

«Руководители таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции провели совместную встречу в Измире. По итогам встречи был подписан протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам», - написал глава Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев в своем аккаунте в твиттер.

Он подчеркнул, что «деятельность комитета внесет свой вклад в усиление сотрудничества между тремя странами в таможенной сфере».

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]