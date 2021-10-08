Баку, Тбилиси и Анкара усиливают взаимодействие в сфере таможни

Таможенные органы Азербайджана, Грузии и Турции создадут трехсторонний комитет по вопросам взаимодействия в таможенной сфере.
«Руководители таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции провели совместную встречу в Измире. По итогам встречи был подписан протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам», - написал глава Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев в своем аккаунте в твиттер.
Он подчеркнул, что «деятельность комитета внесет свой вклад в усиление сотрудничества между тремя странами в таможенной сфере».
Н.Аббасова
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