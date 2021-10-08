Полсотни экоактивистов задержали в Финляндии

Полиция Финляндии в пятницу задержала в центре Хельсинки 51 экоактивиста, требующего от правительства принять незамедлительные меры для сдерживания климатических изменений.
Как сообщил портал телерадиовещания Yle, члены экологического движения Elokapina проводят в Финляндии с 29 октября по 8 октября акции протеста с призывом к правительству объявить чрезвычайную климатическую и экологическую ситуацию в стране и создать законодательство для достижения углеродной нейтральности к 2025 году.
В пятницу около 200 человек заблокировали здание правительства и потребовали обсудить климатический кризис с министром финансов Анникой Саарикко (Annika Saariko).
После призывов полиции разойтись и не мешать работе органов власти собравшиеся были разогнаны, часть из них задержана.
Как сообщила полиция, задержанных подозревают, в частности, в "нарушении общественного спокойствия при отягчающих обстоятельствах".
Также полиция подозревает организаторов в нарушении законодательства о сборе денежных средств. В минувший четверг полиция потребовала в уездном суде Хельсинки конфисковать в качестве залога средства НКО Elonvaalijat, которая стоит за организацией климатических протестов Elokapina. На данный момент сумма, которую планируется конфисковать, неизвестна. Решение суд вынесет 12 октября, отмечает Yle.
Полиция апеллирует к шестому пункту закона о сборе денежных средств, согласно которому запрещается собирать пожертвования на деятельность, явно противоречащую закону или нарушающую общественный порядок.
Представители экодвижения начали свою 10-дневную акцию в среду, 29 сентября с демонстрации перед зданием парламента, назвав ее "осенним восстанием". В ходе акций активисты перекрывали дорожное движение и отказывались повиноваться полицейским.
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