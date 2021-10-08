Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.964 RUR   0.0237 GBR   2.3138 TRY   0.1914

Цена на нефть

07.10 $/bbl   WTI 78.30 +1.12% Brent 81.95 +1.07%

Погода в Баку

  ночь день

Экология 08.10.2021 22:12

Полсотни экоактивистов задержали в Финляндии

Полиция Финляндии в пятницу задержала в центре Хельсинки 51 экоактивиста, требующего от правительства принять незамедлительные меры для сдерживания климатических изменений.

Как сообщил портал телерадиовещания Yle, члены экологического движения Elokapina проводят в Финляндии с 29 октября по 8 октября акции протеста с призывом к правительству объявить чрезвычайную климатическую и экологическую ситуацию в стране и создать законодательство для достижения углеродной нейтральности к 2025 году.

В пятницу около 200 человек заблокировали здание правительства и потребовали обсудить климатический кризис с министром финансов Анникой Саарикко (Annika Saariko).

После призывов полиции разойтись и не мешать работе органов власти собравшиеся были разогнаны, часть из них задержана.

Как сообщила полиция, задержанных подозревают, в частности, в "нарушении общественного спокойствия при отягчающих обстоятельствах".

Также полиция подозревает организаторов в нарушении законодательства о сборе денежных средств. В минувший четверг полиция потребовала в уездном суде Хельсинки конфисковать в качестве залога средства НКО Elonvaalijat, которая стоит за организацией климатических протестов Elokapina. На данный момент сумма, которую планируется конфисковать, неизвестна. Решение суд вынесет 12 октября, отмечает Yle.

Полиция апеллирует к шестому пункту закона о сборе денежных средств, согласно которому запрещается собирать пожертвования на деятельность, явно противоречащую закону или нарушающую общественный порядок.

Представители экодвижения начали свою 10-дневную акцию в среду, 29 сентября с демонстрации перед зданием парламента, назвав ее "осенним восстанием". В ходе акций активисты перекрывали дорожное движение и отказывались повиноваться полицейским.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ЭКОАКТИВИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]