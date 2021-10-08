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Бизнес и законодательство 08.10.2021 23:58

Грузия в январе-сентябре увеличила экспорт вина на 12%, почти две трети поставок пришлось на РФ

Грузия в январе-сентябре 2021 года экспортировала 72,5 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщило в пятницу Национальное агентство вина республики.

Выручка от экспорта грузинского вина, который осуществлялся на рынки 60 стран, выросла на 11% - до $168 млн.

По информации ведомства, наибольший объем экспорта вина пришелся на РФ, поставки на рынок которой выросли по сравнению с январем-сентябрем 2020 года на 7% - до 43 млн 350,9 тыс. бутылок (60% общего объема экспорта).

В пятерку основных импортеров грузинского вина входят Украина, куда было поставлено 8 млн 609,6 тыс. бутылок, а также Польша - 4 млн 156,8 тыс. бутылок, Китай - 3 млн 961,5 тыс. бутылок и Казахстан - 2 млн 805,6 тыс. бутылок.

В сообщении отмечается, что в этом году экспорт из Грузии вина значительно вырос в Чехию, Турцию, Великобританию, Монголию, Канаду, Азербайджан, Израиль, Швецию, Литву, Германию, США.

Наряду с вином, Грузия в январе-сентябре экспортировала также 25,5 млн бутылок бренди (емкость 0,5 литра), а также поставляла чачу (грузинская водка), коньячный спирт, виноматериалы. Общий доход от их реализации на внешнем рынке в целом вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 15% - до $270 млн.

В 2020 году Грузия экспортировала 92,4 млн бутылок вина, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году. В том числе поставки в Россию в прошлом году составили 57,7 млн бутылок (62,4% общего объема экспорта).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВИНО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]