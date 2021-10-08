Партия "Зеленые", входящая в состав правящей коалиции Австрии, в пятницу призвала Себастьяна Курца, ставшего фигурантом расследования дела о коррупции, покинуть пост главы правительства, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

"Очевидно, что такой человек больше не может работать на посту премьера", - заявила лидер фракции "Зеленых" в парламенте Зигрид Маурер.

"Австрийская народная партия теперь должна назначить (премьером страны - ИФ) безупречного человека, который сможет продолжить управление государством", - добавила она.

Associated Press отмечает, что "Зеленые" днем ранее занимали чуть менее резкую позицию: они заявляли, что антикоррупционное расследование произвело на них "катастрофическое" впечатление и поставило под вопрос дальнейшее пребывание Курца на посту премьера.

Ранее на этой неделе прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами (WKStA), подтвердила факт расследования в отношении Курца. В рамках расследования были проведены многочисленные обыски, в том числе в двух министерствах. Помимо Курца фигурантами дела являются девять австрийских чиновников.

Сотрудники прокуратуры обыскали в Австрии офисы правящей Народной партии, которую возглавляет Курц. Издание Die Presse сообщило, что обыски были связаны с предполагаемыми обвинения в коррупции при публикации рекламы и опросов в ежедневнике Oesterreich.

Сам Курц заявлял, что ни в чем не виновен и не намерен покидать пост премьера.

Второй срок Курца на посту канцлера Австрии начался в январе 2020 года, его партия состоит в коалиции с "Зелеными".