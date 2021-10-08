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Дальнее зарубежье 08.10.2021 22:55

Австрийские "Зеленые" считают, что Курц не может оставаться премьером страны

Партия "Зеленые", входящая в состав правящей коалиции Австрии, в пятницу призвала Себастьяна Курца, ставшего фигурантом расследования дела о коррупции, покинуть пост главы правительства, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

"Очевидно, что такой человек больше не может работать на посту премьера", - заявила лидер фракции "Зеленых" в парламенте Зигрид Маурер.

"Австрийская народная партия теперь должна назначить (премьером страны - ИФ) безупречного человека, который сможет продолжить управление государством", - добавила она.

Associated Press отмечает, что "Зеленые" днем ранее занимали чуть менее резкую позицию: они заявляли, что антикоррупционное расследование произвело на них "катастрофическое" впечатление и поставило под вопрос дальнейшее пребывание Курца на посту премьера.

Ранее на этой неделе прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами (WKStA), подтвердила факт расследования в отношении Курца. В рамках расследования были проведены многочисленные обыски, в том числе в двух министерствах. Помимо Курца фигурантами дела являются девять австрийских чиновников.

Сотрудники прокуратуры обыскали в Австрии офисы правящей Народной партии, которую возглавляет Курц. Издание Die Presse сообщило, что обыски были связаны с предполагаемыми обвинения в коррупции при публикации рекламы и опросов в ежедневнике Oesterreich.

Сам Курц заявлял, что ни в чем не виновен и не намерен покидать пост премьера.

Второй срок Курца на посту канцлера Австрии начался в январе 2020 года, его партия состоит в коалиции с "Зелеными".

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Тэги: АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]