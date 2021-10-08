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Здравоохранение 08.10.2021 21:29

В РФ 42,4 млн человек полностью вакцинированы от коронавируса, ревакцинировались 2,1 млн - Голикова

В России 47,8 млн человек прошли вакцинацию от коронавируса, полностью привиты 42,4 млн, ревакцинировались 2,1 млн, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 млн человек, полностью вакцинированы 42,4 млн человек, вакцинировано повторны 2,1 млн человек", - сообщила Голикова журналистам в пятницу.

По ее словам, вакцинация является "важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]