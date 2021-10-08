В РФ 42,4 млн человек полностью вакцинированы от коронавируса, ревакцинировались 2,1 млн - Голикова

В России 47,8 млн человек прошли вакцинацию от коронавируса, полностью привиты 42,4 млн, ревакцинировались 2,1 млн, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 млн человек, полностью вакцинированы 42,4 млн человек, вакцинировано повторны 2,1 млн человек", - сообщила Голикова журналистам в пятницу.

По ее словам, вакцинация является "важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19".