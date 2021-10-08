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Дальнее зарубежье 08.10.2021 22:30

Боррель приветствовал присуждение Нобелевской премии мира за защиту свободы выражения мнений

Европейский союз приветствует присуждение Нобелевской премии мира Марии Рессе и Дмитрию Муратову за их усилия по защите свободы выражения мнений, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы полностью поддерживаем признание Нобелевским комитетом того, что свобода выражения мнений - это предпосылка демократии и прочного мира во всем мире", - говорится в его заявлении.

"Дмитрий Муратов десятилетиями защищает свободную прессу и свободу слова. Его награда также является признанием мужества и приверженности, проявленных всем сообществом независимых журналистов в России, которые продолжают работать под беспрецедентным давлением, часто с большим личным риском", - подчеркнул он.

Независимая журналистика, отметил Боррель, в том числе журналистские расследования, - это один из сильнейших инструментов, которыми обладают наши демократические страны для обеспечения подотчетности правительств, мониторинга демократических процессов, противодействия дезинформации и беспощадного противодействия злоупотреблению властью, нарушениям прав человека и коррупции.

Как сообщалось, российский журналист Муратов и его филиппинская коллега Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года, их наградили "за их отважную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России".

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Тэги: ЕС, НОБЕЛЬ, РЕМИЯ, ЛАУРЕАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]