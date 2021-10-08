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Дальнее зарубежье 08.10.2021 22:10

Ответственность за взрыв в шиитской мечети Кундуза взяла на себя группировка ИГ

Отделение террористической группировки ИГИЛ в Афганистане "Вилаят Хорасан" взяло на себя ответственность за организацию взрыва в шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана, сообщают в пятницу западные СМИ.

По данным СМИ, в заявлении группировки, распространенном через телеграм-каналы, говорится, что террорист-смертник ИГ "подорвал себя среди толпы" шиитов, собравшихся в мечети.

В еще одном заявлении террористов подчеркивается, что "исполнителем нападения был уйгур-мусульманин", которых, согласно утверждениям ИГ, "движение "Талибан" обещало изгнать" из Афганистана.

Телеканал Tolo News в свою очередь сообщил, что правительство Афганистана осуждает нападение на мечеть. По словам замминистра информации Забихуллы Муджахида, власти "найдут и привлекут к ответственности тех, кто стоит за этим инцидентом".

В шиитской мечети в городе Кундуз в пятницу прогремел взрыв, в результате которого погибли около 100 человек. Взрыв произошел после пятничной молитвы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ИГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]