Ответственность за взрыв в шиитской мечети Кундуза взяла на себя группировка ИГ

Отделение террористической группировки ИГИЛ в Афганистане "Вилаят Хорасан" взяло на себя ответственность за организацию взрыва в шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана, сообщают в пятницу западные СМИ.
По данным СМИ, в заявлении группировки, распространенном через телеграм-каналы, говорится, что террорист-смертник ИГ "подорвал себя среди толпы" шиитов, собравшихся в мечети.
В еще одном заявлении террористов подчеркивается, что "исполнителем нападения был уйгур-мусульманин", которых, согласно утверждениям ИГ, "движение "Талибан" обещало изгнать" из Афганистана.
Телеканал Tolo News в свою очередь сообщил, что правительство Афганистана осуждает нападение на мечеть. По словам замминистра информации Забихуллы Муджахида, власти "найдут и привлекут к ответственности тех, кто стоит за этим инцидентом".
В шиитской мечети в городе Кундуз в пятницу прогремел взрыв, в результате которого погибли около 100 человек. Взрыв произошел после пятничной молитвы.
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