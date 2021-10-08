Сопредседатели МГ ОБСЕ готовы обсудить условия и детали встречи президента Азербайджана и премьера Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы обсудить с Баку и Ереваном условия и детали встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Сопредседатели положительно оценили публичные заявления президента Алиева и премьер-министра Пашиняна, в которых выражалась принципиальная готовность встретиться друг с другом под эгидой сопредседателей», - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ от РФ, США и Франции, опубликованного на сайте организации.

Сопредседатели выразили надежду обсудить со сторонами условия и детали такой встречи.

Кроме этого, они вновь заявили о своей готовности посетить регион в ближайшем будущем, чтобы обсудить следующие шаги для поиска путей согласия между Азербайджаном и Арменией.

За последнюю неделю время президент Азербайджана и премьер Армении выступили с заявлениями о готовности ко встрече друг с другом для обсуждения вопросов нормализации отношений между двумя странами.

Р.Ахмедов