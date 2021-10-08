Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.964 RUR   0.0237 GBR   2.3138 TRY   0.1914

Цена на нефть

07.10 $/bbl   WTI 78.30 +1.12% Brent 81.95 +1.07%

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 08.10.2021 22:15

Сопредседатели МГ ОБСЕ готовы обсудить условия и детали встречи президента Азербайджана и премьера Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы обсудить с Баку и Ереваном условия и детали встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Сопредседатели положительно оценили публичные заявления президента Алиева и премьер-министра Пашиняна, в которых выражалась принципиальная готовность встретиться друг с другом под эгидой сопредседателей», - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ от РФ, США и Франции, опубликованного на сайте организации.

Сопредседатели выразили надежду обсудить со сторонами условия и детали такой встречи.

Кроме этого, они вновь заявили о своей готовности посетить регион в ближайшем будущем, чтобы обсудить следующие шаги для поиска путей согласия между Азербайджаном и Арменией.

За последнюю неделю время президент Азербайджана и премьер Армении выступили с заявлениями о готовности ко встрече друг с другом для обсуждения вопросов нормализации отношений между двумя странами.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБСЕ, МГ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Алиев: Поскольку инициатив нет, говорить о деятельности Минской группы неуместно Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили в Москве ситуацию вокруг Карабаха - МИД РФ Глава МИД Азербайджана проинформировал сопредседателей МГ ОБСЕ о позиции Баку по Карабаху - МИД В Баку подтвердили визит на следующей неделе в регион посредников по Карабаху Посредники по Карабаху готовы организовать новую встречу президентов или глав МИД Азербайджана и Армении Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ препятствуют урегулированию карабахского конфликта, заявляют в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]