В Тбилиси опровергают информацию о готовности к переговорам в формате «3+3»

В министерстве иностранных дел Грузии опровергают сообщения СМИ о том, что глава грузинского МИД Давид Залкалиани якобы подтвердил готовность Тбилиси участвовать в переговорном процессе в новом региональном формате "3+3" - с участием Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России и Турции.

"К сожалению, в социальных сетях отдельными лицами осуществляется неправильная интерпретация вышедшего 7 октября 2021 года в эфире Общественного вещателя Грузии интервью министра иностранных дел. Умышленно распространяется информация, что якобы министр подтвердил участие Грузии в так называемом формате "3+3"", - говорится в распространенном департаментом стратегических коммуникаций МИД Грузии комментарии.

В нем приводится отрывок из интервью, где Залкалиани заявляет, что в тех условиях, когда в Тбилиси не видят "никакого процесса в направлении деоккупации", очень сложно в этом формате сесть и разговаривать о каких-либо инфраструктурных проектах.

"Грузия должна участвовать в больших геополитических и проходящих в регионе проектах, но не за счет государственных интересов, не за счет уступок перед оккупантом. Красная линия - это суверенитет и территориальная целостность нашей страны", - цитирует департамент стратегических коммуникаций грузинского МИД слова министра в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.