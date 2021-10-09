Российский МИД подтверждает договоренность о поездке замгоссекретаря США в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила достижение договоренности о поездке старшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию в период с 11 по 13 октября.
"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона. Запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах", - сообщила Захарова в Telegram-канале.
Ранее Госдеп США сообщил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 11 октября посетит Москву, где обсудит с российскими высокопоставленными должностными лицами двусторонние и региональные вопросы.
"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится 11 октября в Москву для встречи с высокопоставленными официальными лицами и другими представителями (российской стороны - ИФ), чтобы обсудить ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - говорится в сообщении, распространенном Госдепом США.
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