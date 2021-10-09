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СНГ 09.10.2021 09:00

Российский МИД подтверждает договоренность о поездке замгоссекретаря США в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила достижение договоренности о поездке старшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию в период с 11 по 13 октября.

"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона. Запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах", - сообщила Захарова в Telegram-канале.

Ранее Госдеп США сообщил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 11 октября посетит Москву, где обсудит с российскими высокопоставленными должностными лицами двусторонние и региональные вопросы.

"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится 11 октября в Москву для встречи с высокопоставленными официальными лицами и другими представителями (российской стороны - ИФ), чтобы обсудить ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - говорится в сообщении, распространенном Госдепом США.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]