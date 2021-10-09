ОБСЕ отмечает отсутствие значимой конкурентной борьбы между кандидатами в президенты Узбекистана

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, осуществляющая наблюдение за предстоящими 24 октября президентскими выборами в Узбекистане, отмечает отсутствие значимой конкурентной борьбы между кандидатами в президенты.

"До настоящего момента между кандидатами не было замечено прямой или какой-либо значимой конкурентной борьбы", - говорится в промежуточном мониторинге миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ.

Долгосрочные наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, прибывшие в республику 15 сентября, обращают внимание на то, что платформы избирательных кампаний сфокусированы, в основном, на улучшении социально-экономической ситуации, госуслугах, здравоохранении, образовании, правосудии и охране окружающей среды.

"Ни одну из этих тем на настоящий момент нельзя назвать доминирующей в предвыборной кампании", - отмечается по итогам мониторинга.

Между тем миссия отметила, что избирательная кампания проводится во всех регионах и хорошо прослеживается в социальных сетях. Положительная оценка дана обеспечение избирательных прав инвалидов, предоставлению равных возможностей для женщин и мужчин, в том числе при формировании избирательных комиссий.

"На сегодняшний день ЦИК жалоб не получала, были получены лишь запросы от избирателей о предоставлении информации по организационным аспектам избирательного процесса", - говорится в сообщении.

В полномасштабную миссию БДИПЧ ОБСЕ, направленную на выборы главы Узбекистана, входит основная группа из 11 международных экспертов, а также 28 долгосрочных и 250 краткосрочных наблюдателей. Миссия начала работу 15 сентября. Еевозглавил Оуэн Мерфи.

Ранее ЦИК Узбекистана сообщал, что в избирательное законодательство страны внесен ряд изменений, основанных на рекомендациях Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. В частности, исключается задача избиркомов по организации встреч кандидатов с избирателями, запрещается использование госресурсов во время избирательной кампании. Во избежание необоснованного продления сроков объявления результатов выборов, срок обжалования решений избирательных комиссий сокращается с 10 до 5 дней. Вводится процедура, согласно которой политические партии обязаны представлять финансовые отчеты о расходовании государственных средств, выделенных на участие в выборах.

В законе определяется порядок включения граждан Узбекистана, проживающих за рубежом, в список избирателей, независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах.

Как сообщалось, ЦИК страны 11-14 сентября завершил регистрацию кандидатов от зарегистрированных в стране пяти политических партий - действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от Либерально-демократической партии (УзЛиДеП), лидеров Экопартии, Демократической партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) и Социал-демократической партии "Адолат" (Справедливость) Нарзулло Обломурадова, Алишера Кадырова и Бахрома Абдухалимова, а также заместителя председателя центрального совета Народно-демократической партии (НДПУ) Максуду Варисову.

Агитационная кампания кандидатов стартовала 20 сентября.

В соответствии с законодательством страны, кандидаты в президенты и депутаты парламента выдвигаются только политическими партиями.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.

Нынешний глава государства Шавкат Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на выборах в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова в сентябре того же года.