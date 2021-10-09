Саакашвили обратился к международному сообществу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из тюремной камеры к международному сообществу, заявив, что находится в плену у действующих грузинских властей.

"Меня задержали 1 октября по приговору, который никто не признает в мире, а также по двум рассматриваемым делам. По грузинскому законодательству по рассматриваемым делам я немедленнодолжен был предстать перед судом, но уже девятый день и суда нет. Моему адвокату заявили, что судебного процесса не будет в течение нескольких недель", - написал Саакашвили в своем обращении, которое распространили грузинские СМИ.

Он считает, не назначение судебного процесса является попыткой властей не допустить его публичного выступления перед вторым туром местных выборов, которые состоятся 30 октября.

"Надеюсь, что вы (международное сообщество) обратите внимание на дело о незаконном моем плене", - пишет Саакашвили.