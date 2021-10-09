Число жертв обрушения жилого дома в Батуми выросло до пяти

В Батуми спасатели уже почти 24 часа в непрерывном режиме продолжают поиски людей, находящихся под завалами обрушившегося в пятницу подъезда жилого корпуса.

"Спасательные работы продолжаются и сейчас. К сожалению, спасатели нашли тела пятерых жильцов. Продолжаются поиски еще троих человек", - сказал утром в субботу журналистам министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Он сообщил, что задержаны владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые вели ремонтные работы и, предположительно, повредили несущую стену корпуса.

"Только суд и эксперты установят причины обрушения дома, но мы имеем право задержать подозреваемых", - сказал министр.