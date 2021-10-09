Талибы и представители США проведут переговоры в Катаре

Высокопоставленные представители движения "Талибан" и американские представители проведут переговоры в субботу и в воскресенье, они будут посвящены теме сдерживания экстремистских группировок в Афганистане и эвакуации иностранных граждан и афганцев, сообщает Associated Press.
Встреча состоится в Катаре, в Дохе. Она станет первой с тех пор, как США вывели войска из Афганистана в конце августа, а талибы захватили территорию страны, отмечает агентство.
"Будет встреча, и она будет посвящена двусторонним отношениям и имплементации соглашения в Дохе. Она затрагивает разные темы", - заявил агентству представитель талибов Сухайл Шахин.
Стороны обсудят соглашение, заключенное сторонами в 2020 году при экс-президенте США Дональде Трампе. Это соглашение требовало от талибов прекратить контакты с экстремистскими группировками и не укрывать их в Афганистане. Однакос момента захвата власти талибами в Афганистане продолжают происходить теракты против религиозных и этнических меньшинств. В частности, накануне в результате атаки террориста-смертника ИГ погибли свыше 50 человек, мусульмане-шииты, являющиеся религиозным меньшинством в Афганистане.
Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны. До 31 августа США и их союзники проводили эвакуацию иностранных граждан и афганцев, которые работали с иностранными миссиями в Афганистане. Им удалось вывезти свыше сотни тысяч человек, но многие люди так и не смогли покинуть Афганистан. Периодически в СМИ появляются сообщения о том, что некоторым группам афганцев удается покинуть страну, однако это единичные случаи.
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