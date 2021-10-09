МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии в связи с трагедией в Батуми

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с трагедией в Батуми.
"Нас очень опечалила новость об обрушении жилого дома в городе Батуми, Грузия. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter.
Подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми утром 8 октября. В этой части дома было 15 квартир.
Поисково-спасательная операция, в которой задействованы около 300 человек, уже сутки продолжается в интенсивном режиме. Спасатели ищут еще трех человек, которые могут быть под развалинами дома - двух мужчин и одну женщину.
По последней информации, жертвами обрушения стали шесть человек.
А.Салаева
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