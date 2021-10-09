В Грузии объявлен траур

В Грузии 11 октября объявлено Днем траура, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и приношу соболезнования членам семей и родственникам погибших. Вместе с ними вся Грузия оплакивает эту ужасную трагедию", - сказал премьер.
Он пообещал, что государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим.
"Все лица, вина которых будет выявлена, будут наказаны по всей строгости закона. МВД уже задержало трех человек, расследование продолжается", - написал Гарибашвили в социальной сети.
Подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми утром 8 октября. В этой части дома было 15 квартир. По последним данным, погибли шесть человек, еще троих ищут под завалами.
Причины обрушения дома пока не известны. По одной из версий, причиной трагедии могли стать проведенные с нарушением строительные работы на первом этаже здания: там расположены кафе, магазины и салон красоты. Есть также версия, что во время ремонта коммерческих помещений была демонтирована несущая стена, что и спровоцировало обрушение. По еще одной версии, обрушение мог вызвать взрыв бытового газа, однако жильцы заявляют, что не слышали звука взрыва.
В связи с обрушением дома задержаны три человека - владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые вели ремонтные работы и, предположительно, повредили несущую стену.
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