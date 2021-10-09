Группа грузинских адвокатов обвинила власти в политическом преследовании Саакашвили

До десяти членов Ассоциации адвокатов Грузии считают, что власти осуществляют политическое преследование бывшего президента Михаила Саакашвили, и требуют обеспечить максимально прозрачное и эффективное ведение возбужденных против него дел.

"После задержания Михаила Саакашвили некоторые обстоятельства лишения его свободы вызывают подозрения в том, что его преследуют по политическим мотивам", - говорится в обнародованном в субботу обращении адвокатов.

В частности, по их мнению, "о политических составляющих говорят заявления представителей исполнительной власти, которые однозначно можно расценивать как попытку использовать судебную власть в качестве политического инструмента и его наказания из соображений политической мести".

Авторы обращения выступают за строгое соблюдение грузинского законодательства и международных стандартов по отношению к Саакашвили независимо от содержания выдвинутых обвинений.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

После задержания Саакашвили объявил голодовку, но 8 октября стало известно, что он начал пить соки и есть мед. Адвокаты Саакашвили и его подруга, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько заявили журналистам, что экс-президент в результате восьмидневной голодовки похудел на 12 кг.