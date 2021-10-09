Первый президент Ирана Банисадр скончался в Париже

В Париже в субботу скончался Абольхассан Банисадр, ставший первым после Исламской революции 1979 года президентом Ирана, сообщает агентство ИРНА.
"После продолжительной болезни Абольхассан Банисадр скончался в субботу в больнице Сальпетриер", - передает агентство со ссылкой на источник в окружении экс-президента.
Абольхассан Банисадрродился в 1933 году в семье аятоллы Сайеда Насроллы Банисадра, был выпускником юридического факультета Тегеранского университета. В 1960-е годы дважды сидел в тюрьме за антиправительственные выступления, бежал во Францию. В течение 17 лет учился и преподавал в Сорбонне. В феврале 1979 года он вернулся в Иран, и в 1980 году стал первым демократически избранным президентом.
Но в 1981 году Меджлис, однопалатный парламент, вынес ему импичмент "за деятельность, направленную против исламского духовенства". После этого он бежал из страны во Францию, где и оставался всю жизнь, написал несколько книг.
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