Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.964 RUR   0.0237 GBR   2.3138 TRY   0.1914

Цена на нефть

07.10 $/bbl   WTI 78.30 +1.12% Brent 81.95 +1.07%

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.10.2021 13:50

Первый президент Ирана Банисадр скончался в Париже

В Париже в субботу скончался Абольхассан Банисадр, ставший первым после Исламской революции 1979 года президентом Ирана, сообщает агентство ИРНА.

"После продолжительной болезни Абольхассан Банисадр скончался в субботу в больнице Сальпетриер", - передает агентство со ссылкой на источник в окружении экс-президента.

Абольхассан Банисадрродился в 1933 году в семье аятоллы Сайеда Насроллы Банисадра, был выпускником юридического факультета Тегеранского университета. В 1960-е годы дважды сидел в тюрьме за антиправительственные выступления, бежал во Францию. В течение 17 лет учился и преподавал в Сорбонне. В феврале 1979 года он вернулся в Иран, и в 1980 году стал первым демократически избранным президентом.

Но в 1981 году Меджлис, однопалатный парламент, вынес ему импичмент "за деятельность, направленную против исламского духовенства". После этого он бежал из страны во Францию, где и оставался всю жизнь, написал несколько книг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]