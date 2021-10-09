Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми

Спасатели в субботу извлекли из-под завалов обрушившегося накануне подъезда жилого дома в центре Батуми тела еще двух человек - женщины и ее несовершеннолетнего ребенка, сообщил грузинский Первый телеканал.

Информацию подтвердили в МВД Грузии, по данным которого погибшими оказались члены одной семьи - мать и ее 11-летний ребенок.

Тем самым, общее число жертв обрушения дома в Батуми выросло до восьми человек, тела семерых которых были подняты из завалов, а одна извлеченная живой из развалин женщина с многочисленными травмами скончалась в больнице.

Еще один человек - мужчина 37 лет, которого спасатели извлекли из развалин - остается в реанимации на искусственном дыхании.

Спасатели продолжают поиски еще одного человека, предположительно, мужчины, который может находиться под обломками дома.

День траура объявлен 11 октября в Грузии в память жертв обрушения дома в Батуми.

Подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми в полдень 8 октября. В этой части дома было 15 квартир.

В связи с обрушением дома задержаны три человека - владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые вели ремонтные работы и, предположительно, повредили несущую стену корпуса.