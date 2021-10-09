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Регион 09.10.2021 13:59

Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми

Спасатели в субботу извлекли из-под завалов обрушившегося накануне подъезда жилого дома в центре Батуми тела еще двух человек - женщины и ее несовершеннолетнего ребенка, сообщил грузинский Первый телеканал.

Информацию подтвердили в МВД Грузии, по данным которого погибшими оказались члены одной семьи - мать и ее 11-летний ребенок.

Тем самым, общее число жертв обрушения дома в Батуми выросло до восьми человек, тела семерых которых были подняты из завалов, а одна извлеченная живой из развалин женщина с многочисленными травмами скончалась в больнице.

Еще один человек - мужчина 37 лет, которого спасатели извлекли из развалин - остается в реанимации на искусственном дыхании.

Спасатели продолжают поиски еще одного человека, предположительно, мужчины, который может находиться под обломками дома.

День траура объявлен 11 октября в Грузии в память жертв обрушения дома в Батуми.

Подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми в полдень 8 октября. В этой части дома было 15 квартир.

В связи с обрушением дома задержаны три человека - владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые вели ремонтные работы и, предположительно, повредили несущую стену корпуса.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]