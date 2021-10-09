В Бразилии на фоне снижения смертности от COVID-19 обсуждают проведение новогоднего карнавала

В Бразилии число умерших от коронавируса превысило 600 тыс., но власти на фоне снижения показателя смертности обсуждают возвращение к нормальной жизни, в том числе, проведение новогоднего карнавала в Рио-де-Жанейро, сообщают западные СМИ.
"Бары в Сан-Паулу снова переполнены в вечерние "счастливые часы", депутаты в столице Бразилии практически отказались от видеосессий по Zoom, пляжи Рио-де-Жанейро переполнены. Призывы к строгому социальному дистанцированию кажутся лишь воспоминанием", - пишет агентство Associated Press.
Оно отмечает, что эксперты полагали, что мутация коронавируса "дельта" принесет в страну новую волну заражений, а число смертей ежедневно будет расти. Однако до сих пор этого не произошло. Количество смертей снижается: в последние дни в Бразилии фиксируют смерть в среднем порядка 500 человек в сутки, болеющих вирусом, тогда как в апреле их число составляло не менее 3 тыс. Почти 45% населения полностью вакцинированы двумя дозами вакцины против COVID-19, а пожилым людям делают ревакцинацию третьей дозой.
Улучшение обстановки побудило мэров бразильских городов и губернаторов штатов допускать болельщиков на футбольные матчи и позволить барам и ресторанам работать до утра. Люди в Бразилии зачастую уже игнорируют даже ношение масок, и многие чиновники высказываются в пользу отмены требования обязательного ношения масок.
Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс объявил, что в этом году планируется провести массовую новогоднюю вечеринку на знаменитом городском пляже Копакабана, а спустя пару месяцев, в феврале, традиционный карнавал. Он отметил, что речи о социальном дистанцировании на этих мероприятиях идти уже не будет.
Накануне министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, четвертый по счету глава ведомства за время пандемии, заявил, что маски не должны быть обязательны. Он также заявил, что в следующем году все бразильцы в возрасте от 18 до 65 лет снова смогут пройти вакцинацию, и что "сценарий выглядит позитивно".
В Бразилии за время пандемии выявили 21,5 млн зараженных коронавирусом, скончались 600,5 тыс. человек.
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