Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.964 RUR   0.0237 GBR   2.3138 TRY   0.1914

Цена на нефть

07.10 $/bbl   WTI 78.30 +1.12% Brent 81.95 +1.07%

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.10.2021 14:24

Водолазы обследуют затонувшее в Белом море судно "Фаворит" в поисках пропавших моряков

Водолазы в субботу продолжили обследование маломерного судна "Фаворит", которое 5 октября затонуло в Белом море в районе побережья Терского района Мурманской области, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС России по Мурманской области.

"Сейчас водолазы совершают погружения", - сообщил собеседник агентства.

По данным регионального главка МЧС, в пятницу водолазы смогли совершить два спуска, которые оказались безрезультатными.

Ранее начальник регионального центра Госинспекции по маломерным судам Николай Малашин сообщал агентству, что затонувшее судно находится примерно в 100 метрах от берега. Водолазы планировали обследовать судно и моторный отсек, где, по предварительным данным, в последний раз видели одного члена экипажа.

Из-за шторма на море водолазы не могли приступить к работе трое суток.

Как сообщалось ранее, 5 октября в поисках был задействован вертолет Архангельской региональной поисково-спасательной базы. Он завершил поиски вечером с наступлением темноты.

Частное судно "Фаворит" с пятью членами экипажа потерпело крушение в Белом море 5 октября во время перехода из Геленджика в Мурманск. В районе кораблекрушения был шторм.

Двух человек - мужчину и женщину - удалось найти во вторник, однако женщина позднее умерла в машине скорой помощи. В среду спасатели обнаружили тело третьего человека, находившегося на "Фаворите".

Таким образом, в настоящее время судьба еще двух человек остается неизвестной.

По факту крушения судна расследуется уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]