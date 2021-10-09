Водолазы в субботу продолжили обследование маломерного судна "Фаворит", которое 5 октября затонуло в Белом море в районе побережья Терского района Мурманской области, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС России по Мурманской области.
"Сейчас водолазы совершают погружения", - сообщил собеседник агентства.
По данным регионального главка МЧС, в пятницу водолазы смогли совершить два спуска, которые оказались безрезультатными.
Ранее начальник регионального центра Госинспекции по маломерным судам Николай Малашин сообщал агентству, что затонувшее судно находится примерно в 100 метрах от берега. Водолазы планировали обследовать судно и моторный отсек, где, по предварительным данным, в последний раз видели одного члена экипажа.
Из-за шторма на море водолазы не могли приступить к работе трое суток.
Как сообщалось ранее, 5 октября в поисках был задействован вертолет Архангельской региональной поисково-спасательной базы. Он завершил поиски вечером с наступлением темноты.
Частное судно "Фаворит" с пятью членами экипажа потерпело крушение в Белом море 5 октября во время перехода из Геленджика в Мурманск. В районе кораблекрушения был шторм.
Двух человек - мужчину и женщину - удалось найти во вторник, однако женщина позднее умерла в машине скорой помощи. В среду спасатели обнаружили тело третьего человека, находившегося на "Фаворите".
Таким образом, в настоящее время судьба еще двух человек остается неизвестной.
По факту крушения судна расследуется уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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