В Азербайджане рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 017 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 491,147 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 904 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек (накануне - 13). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 654 человека.
От COVID-19 вылечились 471,980 тыс. (+1 тыс. 119 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 12 тыс. 513 человек.
За сутки медики провели 11 тыс. 679 тестов на коронавирус против 9 тыс. 664 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 944,352 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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