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Здравоохранение 09.10.2021 14:41

В Азербайджане рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 017 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 491,147 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 904 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек (накануне - 13). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 654 человека.

От COVID-19 вылечились 471,980 тыс. (+1 тыс. 119 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 12 тыс. 513 человек.

За сутки медики провели 11 тыс. 679 тестов на коронавирус против 9 тыс. 664 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 944,352 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]