Талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ

Представители движения "Талибан" исключили сотрудничество с США для сдерживания экстремистских группировок в Афганистане, сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя талибов Сухайла Шахина, движение "не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГ в Афганистане". "Мы можем справиться с ИГ самостоятельно", - заявил он, отвечая на вопрос агентства, будут ли талибы работать с США над сдерживанием террористов.

Ранее сообщалось, что в субботу и в воскресенье талибы и представители США проведут переговоры в Дохе в Катаре.

Накануне в результате атаки террориста-смертника из ИГ погибли свыше 50 мусульман-шиитов в Афганистане.