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Дальнее зарубежье 09.10.2021 15:44

Талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ

Представители движения "Талибан" исключили сотрудничество с США для сдерживания экстремистских группировок в Афганистане, сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя талибов Сухайла Шахина, движение "не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГ в Афганистане". "Мы можем справиться с ИГ самостоятельно", - заявил он, отвечая на вопрос агентства, будут ли талибы работать с США над сдерживанием террористов.

Ранее сообщалось, что в субботу и в воскресенье талибы и представители США проведут переговоры в Дохе в Катаре.

Накануне в результате атаки террориста-смертника из ИГ погибли свыше 50 мусульман-шиитов в Афганистане.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]