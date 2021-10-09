Ливан остался без электричества

В Ливане из-за нехватки топлива прекратили работу две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар", передают в субботу ближневосточные и западные СМИ.

В настоящее время государственная электроэнергетическая компания пытается урегулировать ситуацию.

Не исключено, что отключение электроэнергии по всей стране продлится несколько дней, отмечают СМИ.