Авиакомпания "Сибирская легкая авиация"("СиЛА") и ее дочернее предприятие "Аэросервис" вынуждены приостановить работу своих посадочных площадок в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае из-за постановления правительства о новых требованиях безопасности.
"Из-за новых требований к безопасности, прописанных в постановлении правительства №1603, мы вынуждены приостановить работу площадок в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае, где мы являемся операторами", - сообщил "Интерфаксу" гендиректор и основной совладелец авиапредприятия Андрей Богданов.
Так, по его словам, в Томской области приостановлена работа площадок в городе Кедровый, Новом Васюгане и райцентре Каргасок, в Республике Алтай - в Кош-Агаче и Усть-Коксе, в Забайкалье приостановлена работа более 15 площадок.
Он добавил, что по имеющимся у него данным, Минтранс внес в правительство проект постановления с изменениями, которые позволят использовать площадки компании, "но когда он будет рассмотрен и принят - неизвестно".
ООО "Сибирская легкая авиация" создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Авиакомпания базируется в Магадане. В настоящее время парк перевозчика, согласно данным Росавиации, состоит из пяти самолетов Ан-28 и трех L-410 (без учета полученных по контракту с ГТЛК).
Предприятие принадлежит гендиректору Богданову (36%) и совладельцам авиакомпании "ИрАэро" Владимиру Миронову и Юрию Лапину (по 32%).
Алиев выразил соболезнования Зурабишвили в связи с трагедией в Батуми
Информация СМИ Армении о ранении армянского военнослужащего не соответствует действительности – Минобороны Азербайджана
Следующую попытку запуска корабля Starliner могут предпринять в первой половине 2022 года - NASA
Грузия в январе-сентябре увеличила экспорт вина на 12%, почти две трети поставок пришлось на РФ
Прокачка нефти по системе Транснефти за 9 мес. снизилась на 0,8% - до 332,1 млн т, в III кв. выросла на 8,4%, до 114,5 млн т
В Азербайджане 40,3% населения полностью привито от коронавируса
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Россия приблизилась к максимальному за пандемию числу заболевших COVID-19: за сутки заразились более 29,3 тыс. человек
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
AccessBank – в пятерке самых популярных банков!
Студенты рассказали о стажировке в Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) запускает вклад «Авансовый» с доходностью до 10,4%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии