Следующую попытку запуска корабля Starliner могут предпринять в первой половине 2022 года - NASA

Следующая попытка запуска перспективного американского космического корабля CST-100 Starliner, отложенная в начале августа из-за выявленных неполадок, может быть предпринята в первой половине 2022 года, сообщило NASA.
"Возможное окно для второго тестового орбитального полета (OFT-2) продолжают обсуждать NASA, Boeing, United Launch Alliance и Восточный стартовый комплекс. В настоящее время команда работает над возможным пуском в первой половине 2022 года, если будет готово оборудование, ракета и доступна космическая станция", - говорится в сообщении.
Корабль Starliner корпорации Boeing должен был в рамках второго тестового полета в беспилотном режиме стартовать к Международной космической станции (МКС) 3 августа, однако из-за технических проблем за три часа до старта запуск был отложен.
Во время подготовки к запуску беспилотного корабля CST-100 Starliner инженеры компании Boeing, отвечающие за его исправность и состояние, обнаружили неожиданные показания положения клапана в двигательной установке, сообщила тогда компания-разработчик.Он был увезен со стартовой площадки в цех вертикальной сборки. Однако инженерам не удалось разрешить возникшие проблемы, и было принято решение отправить Starliner на завод-изготовитель.
По данным NASA, в настоящее время продолжаются работы по усовершенствованию его двигательной системы, поиск и устранение других неполадок.
Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту.
В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС.
Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.
Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой капсулы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.
За прошедшее после первого испытательного полета время Boeing и NASA внесли около 100 корректирующих изменений в системы корабля перед проведением второго тестового испытания. Если после устранения нынешних технических проблем второй полет пройдет успешно, то NASA может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.
В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.
Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.
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