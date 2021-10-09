Информация СМИ Армении о ранении армянского военнослужащего не соответствует действительности – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию армянских СМИ о гибели мирного жителя в результате выстрелов подразделений ВС Азербайджана в агдеринском направлении.

"Информация армянских СМИ о гибели водителя трактора якобы в результате выстрелов со стороны подразделений ВС Азербайджана в направлении Агдере ложная и не соответствует действительности", - заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе оборонного ведомства.

В Минобороны также отметили, что информация СМИ Армении о ранении армянского военнослужащего в направлении Араздеян также является ложной.

А.Салаева