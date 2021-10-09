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Регион 09.10.2021 17:51

Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до девяти

Спасатели после 27 часов непрерывного поиска подняли из-под завалов обрушившегося накануне подъезда жилого дома в центре Батуми тело еще одного человека, сообщил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

По его словам, общее число погибших в результате трагедии достигло девяти, среди которых трое несовершеннолетних.

"Хочу выразить соболезнования семьям погибших. Всего погибли девять человек. Пять минут назад мы нашли девятого человека. Предположительно, он был последним. Поисковые работы приостановлены", - сказал глава Гомелаури журналистам в субботу.

При этом он отметил, что поисково-спасательная операция приостановлена из-за опасности разрушения остальной части жилого корпуса.

Ранее сообщалось, что еще один человек - мужчина 37 лет, которого спасатели извлекли из-под завалов - остается в реанимации на искусственном дыхании. По словам врачей, его состояние продолжает оставаться тяжелым.

Один подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми в полдень 8 октября. В этой части дома было 15 квартир.

В связи с обрушением дома задержаны три человека - владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые вели ремонтные работы и, предположительно, повредили несущую стену.

11 октября объявлено в Грузии Днем траура.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]