В афганском Кундузе прошли похороны жертв теракта в мечети

В афганском городе Кундузе похоронили жертв теракта, произошедшего накануне во время пятничной молитвы в мечети, сообщает Tolo News.

Многих людей похоронили в братской могиле.

Во время атаки террориста-смертника из ИГ погибли целые семьи, которые отправились накануне вместе в мечеть.

Число жертв теракта, по разным источникам, составляет не менее 50 человек. Однако некоторые шиитские религиозные деятели заявляют, что в теракте погибли 120 человек, и около 180 получили ранения.

Нападение было совершено на мечеть, принадлежащую шиитскому меньшинству в Афганистане.

С момента захвата власти талибами в Афганистане в августе этого года в стране продолжают происходить теракты против религиозных и этнических меньшинств.