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Дальнее зарубежье 09.10.2021 18:06

В афганском Кундузе прошли похороны жертв теракта в мечети

В афганском городе Кундузе похоронили жертв теракта, произошедшего накануне во время пятничной молитвы в мечети, сообщает Tolo News.

Многих людей похоронили в братской могиле.

Во время атаки террориста-смертника из ИГ погибли целые семьи, которые отправились накануне вместе в мечеть.

Число жертв теракта, по разным источникам, составляет не менее 50 человек. Однако некоторые шиитские религиозные деятели заявляют, что в теракте погибли 120 человек, и около 180 получили ранения.

Нападение было совершено на мечеть, принадлежащую шиитскому меньшинству в Афганистане.

С момента захвата власти талибами в Афганистане в августе этого года в стране продолжают происходить теракты против религиозных и этнических меньшинств.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]