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Дальнее зарубежье 09.10.2021 18:19

Аэропорт на острове Пальма возобновил работу, несмотря на извержение вулкана

Аэропорт Пальмы на Канарских островах возобновил работу после того, как два дня назад власти были вынуждены закрыть его из-за выброса пепла во время извержения вулкана, сообщил в субботу оператор аэропорта.

"Аэропорт Пальмы вернулся к работе", - говорится в заявлении компании Aena, обслуживающей аэропорт.

Аэропорт на острове Пальма приостановил работу из-за скопления вулканического пепла от извержения вулкана ранее на этой неделе. Аэропорт также уже закрывали в конце сентября из-за облаков густого дыма и пепла.

В результате извержения, которое началось 19 сентября, около 6,2 тыс. из 85 тыс. местных жителей было эвакуировано. До извержения на острове примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца. На сегодняшний день не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако лава нанесла ощутимы урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодиям.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]