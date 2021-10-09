Аэропорт на острове Пальма возобновил работу, несмотря на извержение вулкана

Аэропорт Пальмы на Канарских островах возобновил работу после того, как два дня назад власти были вынуждены закрыть его из-за выброса пепла во время извержения вулкана, сообщил в субботу оператор аэропорта.
"Аэропорт Пальмы вернулся к работе", - говорится в заявлении компании Aena, обслуживающей аэропорт.
Аэропорт на острове Пальма приостановил работу из-за скопления вулканического пепла от извержения вулкана ранее на этой неделе. Аэропорт также уже закрывали в конце сентября из-за облаков густого дыма и пепла.
В результате извержения, которое началось 19 сентября, около 6,2 тыс. из 85 тыс. местных жителей было эвакуировано. До извержения на острове примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца. На сегодняшний день не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако лава нанесла ощутимы урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодиям.
Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.
Алиев выразил соболезнования Зурабишвили в связи с трагедией в Батуми
Информация СМИ Армении о ранении армянского военнослужащего не соответствует действительности – Минобороны Азербайджана
Следующую попытку запуска корабля Starliner могут предпринять в первой половине 2022 года - NASA
Грузия в январе-сентябре увеличила экспорт вина на 12%, почти две трети поставок пришлось на РФ
Прокачка нефти по системе Транснефти за 9 мес. снизилась на 0,8% - до 332,1 млн т, в III кв. выросла на 8,4%, до 114,5 млн т
В Азербайджане 40,3% населения полностью привито от коронавируса
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Россия приблизилась к максимальному за пандемию числу заболевших COVID-19: за сутки заразились более 29,3 тыс. человек
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
AccessBank – в пятерке самых популярных банков!
Студенты рассказали о стажировке в Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) запускает вклад «Авансовый» с доходностью до 10,4%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии