Центристы лидируют на парламентских выборах в Чехии

Центристское движение "Акция недовольных граждан" (АНО) премьера Чехии Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах по итогам предварительных результатов, сообщают в субботу европейские СМИ.
По итогам обработки 80% голосов, оно набирает 28,6% и, согласно прогнозам, получает 75 мест из 200 в парламенте.
Голосование длилось два дня - в пятницу и в субботу.
На 200 мест в палате депутатов претендуют 5 тыс. 242 кандидата из 22 партий и движений.
Выборы в Чехии прошли на фоне недавней публикации "досье Пандоры", в котором, в частности, фигурирует Бабиш. Так, согласно расследованию, Бабиш в 2009 году, еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Речь идет о замке стоимостью около $15 млн.
При этом премьер Чехии, комментируя эту публикацию, в свою защиту сказал, что "не сделал ничего незаконного". "Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы в Чехии", - отметил он.
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