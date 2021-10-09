В Нахчыване состоялся этап боевой стрельбы в рамках азербайджано-турецких оперативно-тактических учений "Нерушимое братство-2021", говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В данном этапе приняли участие мотострелковые подразделения, войска спецназначения, другие виды войск Азербайджана и Турции.

Напомним, что учения проводятся в соответствии с планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год и согласно договору о военном сотрудничестве, подписанному между Азербайджаном и Турцией.

А.Салаева