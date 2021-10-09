Запуск японской ракеты Epsilon-5 с девятью спутниками перенесен на конец октября

Запуск легкой японской ракеты-носителя Epsilon, который уже дважды отменялся, планируется осуществить в конце октября, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Он будет проведен после предстоящего 25 октября запуска с космодрома Танэгасима ракеты-носителя среднего класса H-2A. Дата пока не определена.
Ракета Epsilon-5 должна была вывести на орбиту девять малых спутников. В частности, на ней установлен аппарат RAISE 2, созданный компанией Mitsubishi Electric Corp., который предназначен для тестирования несколько различных космических технологий, в том числе измерения положения, высоты и скорости орбитальных аппаратов, и микроспутник DRUMS, предназначенный для тестирования технологии сбора космического мусора на орбите.
Первоначально запуск Epsilon-5 предполагалось запустить 1 октября. Однако из-за возникших технических проблем в радиолокационном оборудовании в центре управления полетами, которое должно отслеживать телеметрию траектории полета, запуск был отменен за 19 секунд до старта. Вторая попытка 7 октября была отменена из-за сильного высотного ветра. В настоящее время непогода в районе космодрома Утиноура на японском острове Кюсю, откуда должна стартовать ракета, сохраняется.
В этой связи JAXA решило приостановить попытки запуска Epsilon-5 и сосредоточится на подготовке к полету более тяжелой ракеты H-2A.
Эта ракета находится на стартовом комплексе космического центра Танэгасима (примерно в 96,5 км от Утиноура).
Она должна вывести на орбиту навигационный спутника QZS-1R, который заменит экспериментальный QZS-1 (Quasi-Zenith Satellite System), используемый с 2010 года. QZS-1 является первым спутником, предназначенным для обеспечения высокой точности спутникового позиционирования в Японии. Японские космические аппараты Квази-зенитной спутниковой системы разработаны для использования в целях дополнения система глобального позиционирования GPS.
Четверо азербайджанских детей, находившихся в детдоме в Турции, репатриированы на родину – МИД
В Нахчыване состоялся этап боевой стрельбы в рамках совместных азербайджано-турецких военных учений "Нерушимое братство-2021"
Алиев выразил соболезнования Зурабишвили в связи с трагедией в Батуми
В Азербайджане 40,3% населения полностью привито от коронавируса
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Россия приблизилась к максимальному за пандемию числу заболевших COVID-19: за сутки заразились более 29,3 тыс. человек
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области России унесло жизни 30 человек
Сто человек эвакуировали из горящего дома в центре Петербурга
Столица Грузии отменила праздник "Тбилисоба" из-за трагедии в Батуми
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
AccessBank – в пятерке самых популярных банков!
Студенты рассказали о стажировке в Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) запускает вклад «Авансовый» с доходностью до 10,4%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии