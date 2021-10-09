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СНГ 09.10.2021 20:54

Сто человек эвакуировали из горящего дома в центре Петербурга

Сотрудники МЧС эвакуировали сто человек из горящего дома в Петроградском районе Петербурга, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

"Информация о пострадавших не поступала", - отмечают в ведомстве.

К месту следует автобус ГУП "Пассажиравтотранс" для размещения эвакуированных людей.

Ранее в субботу в шестиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда на площади 600 кв.метров, позднее она выросла до 800 кв.метров. Пожар тушат по третьему рангу.

На набережной реки Карповки 30/15 находится бывший доходный дом Чубакова 1911-1912 годов постройки. Он включен властями Петербурга в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]