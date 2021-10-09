Массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области России унесло жизни 30 человек

Еще один человек скончался в результате отравления суррогатной алкогольной продукцией в Оренбургской области России, таким образом, число жертв достигло 30, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве в субботу.
"Скончались 30 человек", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 29 жертвах.
В свою очередь Минздрав Оренбургской области сообщает в своем Instagram, что готовы результаты лабораторных исследований тел 17 погибших.
"У подавляющего большинства обнаружен метанол в крови в смертельных дозах - от 1,36 до 4,13 г/л", - говорится в сообщении.
7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья.
Всего отравились более 50 человек.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере).
Задержаны девять человек. Четверо фигурантов уголовного дела арестованы.
Четверо азербайджанских детей, находившихся в детдоме в Турции, репатриированы на родину – МИД
В Нахчыване состоялся этап боевой стрельбы в рамках совместных азербайджано-турецких военных учений "Нерушимое братство-2021"
Алиев выразил соболезнования Зурабишвили в связи с трагедией в Батуми
Запуск японской ракеты Epsilon-5 с девятью спутниками перенесен на конец октября
Следующую попытку запуска корабля Starliner могут предпринять в первой половине 2022 года - NASA
Грузия в январе-сентябре увеличила экспорт вина на 12%, почти две трети поставок пришлось на РФ
В Азербайджане 40,3% населения полностью привито от коронавируса
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Россия приблизилась к максимальному за пандемию числу заболевших COVID-19: за сутки заразились более 29,3 тыс. человек
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
AccessBank – в пятерке самых популярных банков!
Студенты рассказали о стажировке в Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) запускает вклад «Авансовый» с доходностью до 10,4%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии