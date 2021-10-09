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СНГ 09.10.2021 21:05

Массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области России унесло жизни 30 человек

Еще один человек скончался в результате отравления суррогатной алкогольной продукцией в Оренбургской области России, таким образом, число жертв достигло 30, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве в субботу.

"Скончались 30 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 29 жертвах.

В свою очередь Минздрав Оренбургской области сообщает в своем Instagram, что готовы результаты лабораторных исследований тел 17 погибших.

"У подавляющего большинства обнаружен метанол в крови в смертельных дозах - от 1,36 до 4,13 г/л", - говорится в сообщении.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья.

Всего отравились более 50 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере).

Задержаны девять человек. Четверо фигурантов уголовного дела арестованы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]