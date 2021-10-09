Курц решил уйти с поста канцлера Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что решил уйти в отставку, сообщает в субботу BBC.

Он предложил назначить канцлером Александра Шалленберга, ныне занимающего пост главы МИД страны.

Ранее этой осенью стало известно, что Курц стал фигурантом антикоррупционного расследования. Сам он заверяет, что не совершал ничего противозаконного.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые". Именно в партии "Зеленых" в пятницу потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции.