Шесть сирийских военных ранено в результате израильского авиаудара

Шесть сирийских военных ранены в результате удара 8 октября шести истребителей Израиля F-16 по аэродрому Т-4 в провинции Хомс (Сирия), сообщили российские военные.
Ущерб аэродрому незначительный, силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили 8 из 12 ракет, которые выпустили израильские самолеты, сказал в субботу на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.
"8 октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы Сирийской Арабской Республики в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому "Т-4" ("Тифор") в провинции Хомс", - сказал Кулить.
"В результате израильского удара получили ранения шесть сирийских военнослужащих. Имуществу ВС САР нанесен незначительный материальный ущерб", - сообщил он.
"Дежурными силами сирийских ПВО из состоящего на вооружении вооруженных сил САР зенитного ракетно- пушечного комплекса российского производства "Панцирь" уничтожено восемь ракет", - сказал Кулить.
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