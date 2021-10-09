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Дальнее зарубежье 09.10.2021 23:01

Шесть сирийских военных ранено в результате израильского авиаудара

Шесть сирийских военных ранены в результате удара 8 октября шести истребителей Израиля F-16 по аэродрому Т-4 в провинции Хомс (Сирия), сообщили российские военные.

Ущерб аэродрому незначительный, силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили 8 из 12 ракет, которые выпустили израильские самолеты, сказал в субботу на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

"8 октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы Сирийской Арабской Республики в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому "Т-4" ("Тифор") в провинции Хомс", - сказал Кулить.

"В результате израильского удара получили ранения шесть сирийских военнослужащих. Имуществу ВС САР нанесен незначительный материальный ущерб", - сообщил он.

"Дежурными силами сирийских ПВО из состоящего на вооружении вооруженных сил САР зенитного ракетно- пушечного комплекса российского производства "Панцирь" уничтожено восемь ракет", - сказал Кулить.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]